Mondiale per Club, il Napoli è fuori: Juve qualificata con l'Inter!

Nonostante la buona prestazione, il Napoli è stato eliminato dal Barcellona in Champions League. La sconfitta maturata in Spagna ha decretato anche un altro verdetto che, invece, fa felice la Juventus di Allegri .

Napoli, addio al Mondiale per Club

Il Napoli non parteciperà alla prossima edizione del Mondiale per Club, in programma nell'estate del 2025. Agli azzurri serviva il passaggio del turno per poter ambire alla partecipazione della rinnovata competizione, ma l'epilogo del match di questa sera cancella ogni speranza. A festeggiare è la Juventus. Nonostante l'esclusione dalle competizioni europee, i bianconeri hanno un punteggio complessivo nel ranking fermo a 47, contro i 42 punti del Napoli. I partenopei non potranno più raggiungere la squadra di Allegri dopo l'eliminazione dalla Champions League, con la Juve che si assicura la partecipazione dove trova la già qualificata Inter.