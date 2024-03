Napoli, affaticamento per Osimhen: in dubbio per l'Inter

Brutte notizie in casa Napoli : Osimhen si ferma per un affaticamento muscolare. L'attaccante ha accusato il problema nel finale della partita contro il Barcellona e si è allenato a parte. Ora il nigeriano rischia di saltare la prossima gara di campionato a San Siro contro l'Inter in programma per domenica 17 alle 20:45

Napoli, Osimhen a rischio per l'Inter

Questo il report del Napoli: "Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di San Siro contro l'Inter per la 29esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona".