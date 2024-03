Caso Acerbi, Pastorello difende il suo assistito: “Non era un insulto razzista”

MILANO - Il procuratore di Francesco Acerbi Federico Pastorello prova a ridimensionare il brutto episodio denunciato dal difensore del Napoli Juan Jesus all’arbitro La Penna. “Credo che sull'episodio abbia risposto Juan Jesus a fine partita che non si è trattato di un insulto o di un’offesa razzista - sottolinea Pastorello - anche perché è stata riportata male: lui quella frase comunque non l’ha detta. Francesco (Acerbi ndr) è un ragazzo di grande moralità e di grandi principi - continua il procuratore ai microfoni di Radio Sportiva - già in campo i due giocatori si sono chiariti tra di loro, anche se sono episodi che bisogna controllare al giorno d’oggi, e punite se si ravvisano i termini per farlo”.