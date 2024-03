Prandelli, il retroscena: "Senza la chiamata dell'Italia, sarei stato l'allenatore del Napoli"

"Napoli? Singolarmente erano tutti buoni giocatori, ma l'anima era sicuramente la coscienza calcistica del gruppo ". A dirlo è Cesare Prandelli , ex ct dell'Italia, intevenuto a Kiss Kiss Napoli: "L'allenamento quotidiano sulle trame di gioco se non lo fai diventa un problema poi in partita".

La rivelazione di Prandelli sul Napoli

Prandelli svela un retroscena sul passato: "Non sono mai arrivato al Napoli nonostante il pressing di De Laurentiis, soprattutto quando diedi disponibilità per la Nazionale. Napoli è una piazza straordinaria, ma avevo già stretto la mano al presidente federale e non mi sono rimangiato la parola. Se non avessi allenato l'Italia in quel periodo avrei sicuramente scelto il Napoli".