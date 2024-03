Caprile, l'agente: "Pronto per il Napoli. Sogna la Nazionale"

Empoli in direzione Napoli . Se Ismajli ha già scelto ( QUI le parole dell'intermediario ), in orbita azzurra c'è anche Elia Caprile . Il portiere è stato preso in estate dal Napoli dopo l'ottima stagione a Bari ed è poi stato girato in prestito all'Empoli. Nel suo futuro ci saranno gli azzurri? Graziano Battistini, agente del portiere, ne ha parlato.

Caprile al Napoli? La risposta dell'agente

Queste le sue parole a TvPlay: "È focalizzato sull’Empoli e sta dimostrando di essere pronto ad alzare ulteriormente l’asticella. La cosa più importante è che chiuda il cerchio come ha iniziato la stagione, cercando di dare il suo contributo alla salvezza. In ogni caso vedendo che continua a fare bene in ogni categoria per me sarebbe pronto per il Napoli, poi ognuno farà le sue valutazioni".

Caprile e il sogno Nazionale

Battistini continua: "Caprile è un ragazzo ambizioso ed è chiaro che ha il sogno di poter un giorno essere chiamato in Nazionale. Ma oggi è anche consapevole che ci sono portieri da un curriculum diverso ovviamente per età ma non c'è fretta. Proverà a dimostrare di essere il numero uno per migliorarsi e arrivare il più lontano possibile".