Caso Acerbi, in città striscioni polemici degli ultras del Napoli

Il Napoli è furioso per il caso Acerbi, risolto con l'assoluzione dal Giudice Sportivo nella giornata di ieri per mancanza di prove. Gli ultras del partenopei si sono fatti sentire esponendo degli striscioni in diversi punti della città nel corso della notte. Si tratta di striscioni polemici contro la decisione di non squalificare il difensore dell'Inter che recitano: "Ipocrita sistema. Acerbi è il tuo emblema".