Fognini a Napoli, il gesto verso Raspadori: cosa gli ha regalato

NAPOLI - Mercoledì c’era Fabio a Castel Volturno, ieri Giacomo in villa. Raspadori ha seguito e sostenuto dal vivo il suo amico Fognini, impegnato nel secondo turno della Napoli Tennis Cup, Challenger 125 su terra rossa in scena al Tennis Club Napoli. Il tennista italiano è stato battuto in tre set dal francese Gea per 6-4, 2-6, 4-6: Jack, grande appassionato come Politano, in tribuna a tifare Fognini in occasione del primo turno, è arrivato dopo l’allenamento insieme con la compagna Elisa Graziani, in dolce attesa, ed è andato via intorno alle 18.30. Dopo aver sofferto insieme con Fabio. A fine match, poi, Raspadori ha scattato un po’ di foto insieme con un plotoncino di tifosi del Napoli: «Mi raccomando con l’Atalanta», gli ha (immancabilmente) detto un signore particolarmente preoccupato. Poi, ha aspettato Fognini all’interno del circolo ed è sfilato via con un trofeo: la sua racchetta.