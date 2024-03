Napoli-Atalanta ore 12:30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La trentesima giornata del campionato di Serie A si apre con il big match tra Napoli e Atalanta , in programma nel primo pomeriggio allo stadio Maradona. Entrambe sono alla ricerca di punti per continuare a rincorrere un piazzamento per la qualificazione alla Champions League della prossima stagione.

Napoli-Atalanta, l'orario

La partita Napoli-Atalanta si giocherà allo stadio Maradona con calcio d'inizio alle ore 12:30.

Dove vedere Napoli-Atalanta in diretta tv

La partita Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Napoli-Atalanta in streaming

Napoli-Atalanta sarà visibile live in streaming scaricando l'applicazione di DAZN, fruibili su smartphone o tablet e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.

La probabile formazione di Calzona

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Raspadori. A disposizione: Gollini, Contini, Ostigard, Natan, Ostigard, Olivera, Mazzocchi, Zielinski, Dendoncker, Cajuste, Lindstrom, Ngonge, Simeone.

Indisponibili: Demme (fuori lista), Kvaratskhelia. Squalificati: -. Diffidati: Mazzocchi, Ngonge, Rrahmani. Allenatore: Calzona.

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk, Scamacca. A disposizione: Musso, Rossi, Toloi, Hien, Palomino, Bakker, Hateboer, Zappacosta, Koopmeiners, Adopo, Tourè, Lookman.

Indisponibili: De Ketelaere. Squalificati: -. Diffidati: De Roon, Hateboer, Lookman, Zappacosta. Allenatore: Gasperini.

Napoli-Atalanta, la cronaca

Il Napoli arriva dal pareggio esterno contro l'Inter al Meazza ma soprattutto da una settimana in cui il caso Acerbi-Juan Jesus è stato al centro delle attenzioni. Il centrale nerazzurro è stato assolto dal Giudice Sportivo dopo le accuse di razzismo del collega brasiliano. Dall'altra parte l'Atalanta non ha giocato la ventinovesima giornata di Serie A in programma contro la Fiorentina per il malore di Joe Barone.