Tramezzani elogia Manna: "Uomo giusto. Su Italiano e De Laurentiis..."

L'elogio di Tramezzani: cosa ha detto su Manna?

Manna è il profilo individuato da De Laurentiis per la prossima stagione. per la rifondazione del Napoli Tramezzani ha aggiunto: "Manna può ripartire da zero e costruire tutto, io mi sento fortunato a poter dire di aver lavorato con lui, oggi è un dirigente completo. In questi mesi ha avuto anche la fortuna di lavorare con uno come Giuntoli, è bravo, intuitivo e visionario. Lavorare con De Laurentiis? Io conosco bene Manna, sono convinto che non avrà problemi, non conosco il presidente e quindi non posso dire nulla su di lui, ma posso garantire su Giovanni. Italiano e Manna insieme? Il profilo dell’allenatore della Fiorentina è un ottimo profilo, potrebbero essere vincenti insieme. In un Lugano-Sion di campionato chiesi un consiglio a Manna al termine del primo tempo, eravamo sotto 1-0. Mi suggerì di far entrare in campo Machìn, oggi in forza al Monza, che poi ci fece vincere la partita”.