Napoli, Osimhen in viaggio con la figlia: dove è andato

Osimhen e l'intreccio di mercato col Psg

Non è la prima volta che Osimhen, tredici gol in questa stagione, sceglie Parigi per qualche giorno di relax o per una breve vacanza. Accadde ad esempio anche lo scorso luglio in piena estate in occasione di un giorno di riposo. In chiave mercato, da tempo il Psg è sulle sue tracce. Il suo futuro potrebbe essere proprio nella capitale francese. La clausola fissata a dicembre con il rinnovo è pari a 130 milioni.