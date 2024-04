Napoli, Lindstrom salta il Monza per una lombalgia: l'annuncio del club

Jesper Lindstrom ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo per una lombalgia questa mattina a Castel Volturno. Forfait dunque del danese per la gara di domenica del Napoli contro il Monza all'U-Power Stadium.

Le ultime in vista di Monza-Napoli

Calzona recupera Kvaratskhelia e Ngonge ma dovrà rinunciare all'esterno ex Eintracht. Per lui venti presenze in campionato, ma quasi sempre subentrando a gara in corso. Contro l'Atalanta è sceso in campo ventitre minuti nel finale, nelle precedenti tre gare per appena un minuto quando si era ad un passo dal novantesimo. Contro il Monza, intanto, Calzona pensa anche a Olivera e Zielinski titolari con Kvaratskhelia.