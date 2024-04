Politano: "Dovevamo darci una svegliata". Poi la dedica speciale

Autore di un gol meraviglioso nel secondo tempo di Monza-Napoli , Matteo Politano è senza dubbio uno dei migliori in campo della sfida dello "U-Power Stadium", che ha visto uscire vittoriosa la squadra allenata da Francesco Calzona. Al termine dei 90 minuti, l'esterno offensivo dei partenopei è stato intercettato dai microfoni di DAZN, per analizzare a caldo il 2-4 di Monza.

Politano dopo Monza-Napoli: "Gol bello, sono felicissimo"

Questa l'analisi di Matteo Politano nell'immediato post partita di Monza-Napoli: "Oggi abbiamo dimostrato il nostro valore. Dobbiamo capire che siamo forti perché quest’anno abbiamo avuto troppi alti e bassi ed ora dobbiamo dare continuità. Nel primo tempo ci siamo detti che dovevamo darci una svegliata. Già contro l’Atalanta non abbiamo fatto una bella partita e anche oggi il primo tempo non è stato di livello. Mancano 7 partite e se giochiamo come nel secondo tempo possiamo fare tantissimi punti".

Politano è poi tornato sullo splendido gol realizzato nella seconda frazione di gioco: "Il gol è stato bello e sono felicissimo. Lo dedico a mia figlia che mi guardava e sono contentissimo di aver aiutato la squadra. I tifosi rispondono sempre presente ed è normale che si aspettino sempre di più da noi ma già noi stessi siamo i primi che cerchiamo di dare sempre il massimo. Ci spiace che nonostante ci facciano sentire sempre il loro calore, quest’anno abbiamo fatto delle partite altalenanti. Speriamo di regalargli questo fine campionato come meritano".