Raspadori: "Una partita non cambia tutto. Do sempre il massimo, però..."

Raspadori a DAZN: "Credo nel lavoro, ma dobbiamo essere lucidi"

Così Jack Raspadori, uno dei grandi protagonisti di Monza-Napoli, ai microfoni di DAZN: "Sono contento per il gol ovviamente, ma in generale io credo nel lavoro e nella cultura del lavoro. Credo sia una delle mie caratteristiche mettersi sempre a disposizione. Penso sia un aspetto importante nel calcio moderno, dove capita di fare cambi a partita in corso. La corsa all'Europa? Dobbiamo essere lucidi e sapere che non è una partita a fare cambiare tutto. Abbiamo visto nell'intervallo cosa serve per tornare a giocare come sappiamo. La mia duttilità? L'ho sempre vista come una cosa positiva, perché ti permette di partecipare a più situazioni e di offrire maggiori soluzioni all'allenatore. La continuità resta un aspetto importante, ma con il lavoro penso si possa incidere anche a gara in corso".