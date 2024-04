Calzona in mezzo ai tifosi dopo Monza-Napoli: cosa è successo

Al termine di Monza-Napoli, Francesco Calzona si è fermato nella zona che precede l'ingresso negli spogliatoi dello "U-Power Stadium", per salutare i tanti tifosi presenti. Foto, sorrisi ed autografi per il tecnico dei partenopei, che ha mostrato sin da subito grandissima disponibilità. Nonostante la contestazione del tifo organizzato, non sono mancati i complimenti al tecnico azzurro per la vittoria odierna.

Calzona, foto e sorrisi con i tifosi del Napoli dopo la vittoria di Monza

Il 2-4 di Monza riporta per un attimo il sereno in casa Napoli. La reazione registrata nel secondo tempo dello "U-Power Stadium" ha spinto il popolo partenopeo a dare un'altra possibilità alla formazione di Francesco Calzona, sempre alla ricerca di punti utili per la corsa all'Europa che conta. L'allenatore del Napoli, come raccontato da un video pubblicato da CalcioNapoli24, ha avuto modo di incontrare alcuni tifosi azzurri nel parcheggio adiacente alla zona spogliatoi, soddisfando le loro curiosità e regalandogli foto che rappresenteranno un ricordo speciale. Presenti anche tanti supporters napoletani emigrati al Nord. Un bel gesto, che non è passato inosservato, a margine di una stagione al di sotto delle aspettative.