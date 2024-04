Napoli, le ultime dall'allenamento: novità su Olivera, Juan Jesus e Politano

Il Napoli di Francesco Calzona prosegue la preparazione in vista della gara contro il Frosinone , in programma questa domenica alle 12:30 al Maradona, e dall'allenamento odierno sono arrivate diverse novità su diversi giocatori.

Napoli, il report dell'allenamento odierno

Questo, infatti, il report ufficiale pubblicato dal club: "La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e circuito di forza. Di seguito il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina finale. Olivera ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus e Politano hanno svolto allenamento personalizzato in palestra".