Cavani da sogno a 37 anni: gol stupendo dell'ex Napoli

Mai sazio di gol straordinari, Edinson Cavani ne ha fatto un altro dei suoi. Un'altra perla in Argentina che fa sognare i tifosi del Boca Juniors. L'ex attaccante del Napoli ha deciso la sfida contro il Godoy Cruz e ha regalato alla sua squadra la qualificazione ai quarti di Copa de la Liga Profesional. La rete decisiva, con la gara finita proprio uno a zero, al minuto quaranta.

Che gol di Cavani: altra perla dopo la rovesciata

Pallone dalle retrovie che arriva al bomber uruguagio che da posizione defilata calcia al volo con l'esterno mancino. Sfera che si infila alle spalle del portiere. Rete stupenda ad alto tasso di difficoltà per Cavani che all'età di 37 anni continua a segnare gol da favola apprezzati a distanza anche dai suoi vecchi tifosi a Napoli. Recentemente si fece notare per una rete in rovesciata, ora un tiro al volo d'esterno mancino.