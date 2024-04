Allenamento Napoli, le ultime da Castel Volturno in vista dell'Empoli

Napoli alla ricerca disperata di punti per riagganciare la zona Europa . Dopo il pareggio casalingo contro il Frosinone , la Lazio ha scavalcato in classifica la squadra di Calzona al settimo posto. Gli azzurri per rimanere agganciati al treno europeo hanno bisogno di un risultato positivo a Empoli: fischio d'inizio in programma domani, 20 aprile, alle 18.

Napoli, l'allenamento alla vigilia dell'Empoli

Questo il report del Napoli sull'allenamento alla vigilia della gara: "Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli in programma domani allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Contini ha lavorato in gruppo. Per Olivera allenamento personalizzato in palestra e campo".