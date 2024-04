Empoli-Napoli, quanti assenti in difesa: i convocati di Calzona

Diverse assenze in difesa per Calzona in vista della gara di domani alle ore 18 contro l'Empoli al Castellani. L'allenatore del Napoli è costretto a rinunciare agli squalificati Rrahmani e Mario Rui e all'infortunato Olivera, che non ha recuperato. Non è presente, infatti, nell'elenco dei convocati. Dove figurano Juan Jesus, Kvaratskhelia e Politano, oltre a Contini che aveva saltato il Frosinone.