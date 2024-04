Napoli, incognita Natan: l’erede di Kim da incubo a Empoli

NAPOLI - Non era il suo ruolo ma verrebbe da chiedersi dove oggi si senta più a suo agio, Natan, in una squadra per cui è sempre stato un corpo estraneo. Aver giocato a sinistra, per lui che è un difensore centrale, è una lievissima giustificazione, non lo scagiona da colpe evidenti. Nasce dal suo lato il gol di Cerri, c’è la sua complicità su Gyasi, un doppio errore, una sbagliata valutazione di testa, pigrizia in ripiegamento, una marcatura inesistente. Ma quello di Empoli è stato solo un istante che ha saputo descrivere un anno intero.