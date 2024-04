Lazza annuncia il nuovo tour e scatena i fan dopo le polemiche: "E Napoli?"

Locura: Lazza infiamma i social e i suoi fan . Il cantante ha annunciato le date del nuovo tour che partirà il prossimo 6 gennaio. Grande attesa per l'uscita del prossimo album e intanto sono state svelate le città dove l'artista si esibirà. Si parte con Mantova, si conclude con Roma il 30 gennaio, nel mezzo Torino, Padova, Torino, Bologna, Milano, Firenze. Tra le città manca Napoli , in Campania l'unica tappa è Eboli , in provincia di Salerno, il 12 gennaio al Palasele.

Lazza in arrivo in Campania, ma non a Napoli

Tantissimi fan di Lazza sui social gli chiedono come mai non abbia scelto Napoli per esibirsi, sono diversi i messaggi simili. "Perché Napoli no?", "Hai dimenticato Napoli". Qualcuno potrebbe associare questa scelta al recente episodio dei cori contro i napoletani intonati a San Siro dall'artista (che rispose sui social chiarendo la sua posizione), in realtà ogni tour si organizza con mesi e mesi di anticipo e comunque tra le motivazioni della scelta Eboli ci sarebbe anche quella logistica legata alla capienza del Palasele: 8000 posti a sedere contro i 6500 del Palapartenope dove Lazza si è tra l'altro esibito appena un anno fa.