Napoli, l'ex Del Grosso sicuro: "Ecco cosa ci vuole contro la Roma"

In vista del big match tra Napoli e Roma, in programma domenica con fischio d'inizio fissato alle ore 18 al Maradona, ha parlato ai microfoni di Campi Flegrei tv, per la trasmissione Azzurro99, l'ex calciatore del Napoli, Alessandro Del Grosso: "Chiudere nel miglior modo possibile è l'unica strada, lo scorso anno ogni cosa che facesse veniva bene. C'era molta amalgama tra i calciatori, poi è accaduto qualcosa che ha incrinato i rapporti. Non si riesce a spiegare un'involuzione del genere. Gli allenatori che si sono susseguiti non hanno avuto la capacità di ristabilire l'equilibrio, ma perché all'interno dello spogliatoio c'è qualcosa che non va, è evidente".