Napoli, Spalletti ricorda la prima al Maradona: "Ero curioso di una cosa"

Luciano Spalletti ha ricordato l'esperienza al Napoli attraverso una intervista rilasciata ai canali ufficiali della Tim . Il ct azzurro è entrato nella storia del club partenopeo dopo la vittoria dello Scudetto dello scorso anno, il terzo in bacheca dopo quelli conquistati da Maradona .

Napoli, cosa ha detto Spalletti?

Il ct della nazionale ha ricordato la prima volta al Maradona: "Vederlo vuoto già mi emozionava, per cui ero curioso di cosa mi sarebbe aspettato nel sentirlo urlare pienamente il sentimento dei napoletani per questo sport. È stata una cosa bellissima. Lo scudetto? Siamo sull'ottovolante dei sentimenti. Ho ricevuto cose incredibili da poter descrivere. È stato un momento bellissimo che mi porterò dietro per tutta la vita".

Spalletti e la nazionale Italiana

"La nazionale è l'ascensore per il paradiso. Sono nel paradiso del calcio. Poter vestire l'uniforme dell'Italia è unico, per me è il punto più alto della mia professione. Spero di poter ridare altrettanta gioia a tutti gli italiani".

Spalletti e la panchina d'oro

"Ho ricevuto questo premio così importante grazie ai miei colleghi. Da loro ho imparato tantissime cose e spero che possano vivere un momento così. Li ringrazio, oltre a ringraziare i miei calciatori che mi hanno dato questa gioia, così come tutta Napoli".