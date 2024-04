De Laurentiis e il gesto in tribuna sul rigore di Osimhen durante Napoli-Roma

Episodio curioso in occasione del rigore calciato e realizzato da Victor Osimhen nel secondo tempo di Napoli-Roma. Aurelio De Laurentiis, numero uno del club partenopeo, non ha guardato il penalty affidato al centravanti nigeriano, che ha poi portato momentaneamente in vantaggio la squadra di Francesco Calzona, spiazzando senza troppi problemi Svilar. Un gesto scaramantico del presidente del Napoli, prima di esultare in maniera contenuta per il temporaneo 2-1 azzurro.