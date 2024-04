"Se Conte mi ha chiesto del Napoli?": Ferrara in imbarazzo, per i tifosi la risposta è chiara

Ciro Ferrara conosce molto bene Antonio Conte . I due sono stati compagni alla Juventus. Sono amici da tempo. SI sentono spesso. Parlano di calcio e non solo. Intervenuto a Dazn, l'ex difensore dell'Italia è stato interrogato sul futuro del tecnico accostato al Napoli in queste ore . "Conte ti ha chiesto qualcosa su Napoli?" è stata la richiesta da studio.

La risposta di Ferrara su Conte e il Napoli

Ferrara sorride, sembra imbarazzato, poi risponde così: "Cosa vuoi sapere? Se mi parli del profilo di Conte, è chiaro che sarebbe un profilo perfetto per il Napoli, per la città, per l'ambiente, e soprattutto per far ritrovare quello spirito di attaccamento. Quella voglia che hanno dimostrato di poter avere anche perché la squadra non è che sia strata stravolta almeno nei suoi titolari. Ora c'è bisogno di un allenatore che dia la possibilità di tirar fuori il meglio da questi ragazzi. E Antonio Conte ha questo profilo".