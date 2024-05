"Altri avrebbero detto no", il Napoli ringrazia Spalletti per il film scudetto: il motivo

In occasione della presentazione della pellicola, prodotto da Filmauro e distribuito al cinema da Nexo Digital, il responsabile dell'area comunicazione, Nicola Lombardo, ha svelato un retroscena legato alla realizzazione del film.

Il retroscena su Spalletti e il film scudetto

Queste le sue parole dal Maradona accanto al regista Andrea Bosello: "Forse per la prima volta in Italia le telecamere sono entrate all'interno dello spogliatoio e del centro sportivo grazie alla disponibilità di Spalletti al quale abbiamo chiesto di poter entrare in un momento delicato della stagione col Napoli che andava benissimo e lottava per lo scudetto. Un altro allenatore avrebbe potuto dire di no. Avevamo detto a Spalletti che saremmo entrati sempre a telecamere accese ma lui avrebbe potuto chiedere di spegnerle in determinati momenti, ma sarà successo solo un paio di volte".

Annuncio del regista: "Serie tv su scudetto e su Maradona"

Nel corso della presentazione il regista Bosello ha anche annunciato che stanno scrivendo una serie tv sui sette anni di Diego Armando Maradona a Napoli dal 1984 al 1991: "Con Filmauro ho scritto una serie sui 7 anni di Diego a Napoli, la stiamo producendo". Ma ci sarà anche una serie tv sullo scudetto di quattro episodi: "Dopo il film verrà alla Luce una serie. E il film nasce dalla serie. Racconta le vite dei calciatori, non private. E quello che per motivi temporali non si poteva raccontare nel film. Come l’addio di Spalletti. Il tecnico ex Napoli è una figura tragica, è quello che si avvicina di più alla tragedia greca".

"L'idea del documentario è stata di De Laurentiis"

Il regista Bosello ha svelato altri retroscena relativi alla pellicola: "Non è un film, ma un documentario. L'idea è stata di De Laurentiis. Chi può fare l’attore? Anguissa, Elmas, Kvara nella sua lingua hanno tempi da cinema… e poi Osimhen, il personaggio più drammatico… Ricorda Denzel Washington. Abbiamo cominciato a girare prima della pausa. Ma il progetto nasce a ottobre, quando comincia a venire fuori la forza del Napoli di Spalletti. Con il Milan, dopo la sconfitta per 4-0 in casa, il momento peggiore".

Si parla anche di Spalletti che ha dormito a Castel Volturno nell'anno dello scudetto. Elmas ad un certo punto del film ironizza: “Mi dispiace perché ha dormito in un letto di me*da!” mentre Osimhen incredulo: "Davvero ha vissuto lì per 9 mesi? Non lo sapevo!”.