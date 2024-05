Report Napoli: palestra per Juan Jesus, le ultime su Osimhen e Kvaratskhelia

NAPOLI - Dopo la prima del film sul terzo scudetto conquistato nella scorsa stagione, il Napoli è tornato ad allenarsi questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match in Friuli contro l'Udinese in programma lunedì alle 20.45 per la 35esima giornata di Serie A. Osimhen e Kvaratskhelia sono tornati ad allenarsi in gruppo. "La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha svolto attivazione e partitina a tema - si legge nella nota del club azzurro - Juan Jesus ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Gollini ha svolto metà della seduta in gruppo e metà lavoro personalizzato in campo. Terapie per Zielinski".