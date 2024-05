Infortunio Osimhen in Udinese-Napoli, costretto a uscire: le condizioni

Osimhen è tornato al gol, ma la sua stagione non conosce la parola tregua. L’attaccante, infatti, è stato sostituito da Calzona a tre minuti dal novantesimo a causa di un problema al ginocchio. Beffa della beffa per il Napoli: dopo il cambio, l'Udinese ha pareggiato i conti chiudendo la partita con il punteggio di 1-1. Sono due punti persi in classifica per gli azzurri.