Napoli, il promemoria di De Laurentiis e Manna

L'ultimo gol di Osimhen in quella porta valse uno scudetto, stavolta potrebbe essere inutile anche per un posto in Europa. È un Napoli di polli, che sta provando in tutti i modi a farsi sfuggire la quindicesima qualificazione consecutiva nelle coppe. Otto punti nelle ultime otto partite, l’ennesima senza la porta inviolata (con Calzona ha preso sempre gol), un’altra prestazione piccola piccola. Guardare il calendario e gli spiragli che ancora ci sono è diventato quasi inutile, una squadra che gioca così non merita una ribalta internazionale. Con Bologna, Fiorentina e Lecce dovrà salvare almeno la faccia, i tifosi azzurri non possono accettare un finale di stagione così triste.