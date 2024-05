Napoli, la carica del Maradona: cresce la prevendita per il Bologna

Impennata nella vendita dei biglietti in vista della gara di sabato del Napoli contro il Bologna. Al momento la previsione è di oltre quarantamila spettatori per la penultima partita al Maradona. Ci sono ancora pochi settori con disponibilità, le curve sono ormai in esaurimento e stanno per terminare anche i distinti. I tornelli apriranno alle ore 15.30.