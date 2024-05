Osimhen, le novità sull'infortunio a due giorni da Fiorentina-Napoli

Si avvicina la sfida di venerdì contro la Fiorentina ma Victor Osimhen , da Castel Volturno, continua a lavorare a parte dopo l'affaticamento muscolare rimediato ad inizio settimana . Oggi il bomber del Napoli ha svolto terapie e personalizzato in palestra, come fa sapere il club azzurro nel consueto report sull'allenamento. Si riducono così sensibilmente le possibilità di vedere Osimhen in campo al Franchi per la penultima di campionato.

Napoli, le ultime in vista della Fiorentina

Di sicuro contro la Fiorentina non ci sarà Zielinski, prossimo a vestire la maglia dell'Inter come confermato dal vice ds dei nerazzurri, Baccin. Il centrocampista di Calzona anche oggi ha svolto lavoro personalizzato in campo. Per Mario Rui lavoro personalizzato in palestra e campo. Recuperato invece Lindstrom che si è allenato regolarmente in gruppo.