Napoli, Manna subito al lavoro a Castel Volturno: chi ha incontrato

Giovanni Manna ha già iniziato a lavorare per il Napoli. Dopo l'annuncio ufficiale della risoluzione del contratto con la Juventus, il direttore sportivo in pectore del club azzurro (manca solo l'annuncio ufficiale) ha raggiunto Castel Volturno per iniziare a programmare le mosse in vista della prossima stagione.