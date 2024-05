Napoli, il Maradona saluta la stagione: Curve esaurite

NAPOLI - Il Maradona è pronto a salutare il Napoli. Lo farà domenica contro il Lecce per l’ultima di campionato. Un lungo viaggio partito, a Fuorigrotta, nella seconda giornata, il 27 agosto 2023. Finì 2-0 contro il Sassuolo. Osimhen su rigore e Di Lorenzo. Era il Napoli di Garcia. Una vita fa. La città, che quest’anno ha sempre sostenuto la squadra, proverà a strapparle una promessa: ritrovarsi il prossimo anno ma ripartendo da altri presupposti. In sintesi, voltando pagina. Intanto, per l’ultima prima dei saluti, la prevendita va avanti con buoni numeri. Già terminate le disponibilità per le due Curve (per la B l’anello inferiore è chiuso per lavori), in esaurimento anche i Distinti. Contro il Bologna molti abbonati disertarono, vedremo quale sarà l’atmosfera che si respirerà tra due giorni. In città si pensa da tempo al futuro, alla prossima stagione, ai tasselli per la rifondazione del Napoli. Ma prima c’è il Lecce e al Maradona la squadra di Calzona non vince dal 3 marzo contro la Juventus. Cinque gare a secco in più di due mesi: tre pari e due ko contro Atalanta e Bologna.