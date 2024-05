Napoli-Gasperini, oggi il giorno decisivo: ecco lo scenario e i retroscena

NAPOLI - Il Gasp come Ulisse: la sirena Partenope (o la donna bellissima) canta ma lui non si è ancora fatto completamente ammaliare e va a pranzo con la Dea, Atalanta, abilissima nella lotta e nella caccia a un accordo con il suo mitologico allenatore. Un tecnico piemontese, mica greco, però con vista sul mare di Napoli, la donna bellissima (o sirena) che ieri ha atteso con pazienza e poi con più impazienza l’incontro con il suo presidente Antonio Percassi. L’uomo che vorrebbe trattenerlo in famiglia, che sta provando a convincerlo e soprattutto a distoglierlo dalle note del corteggiamento di Aurelio De Laurentiis e del ds Manna, l’anfitrione di questa storia di rifondazione tecnica che il club azzurro vorrebbe accelerare proprio con Gasperini. Adl, 75 anni festeggiati ieri aspettando anche una telefonata e un cenno definitivo, per il suo compleanno avrebbe voluto regalarsi un allenatore che stima moltissimo, da oltre un decennio. A proposito, auguri. Lo champagne, però, per il momento è servito soltanto a brindare alla salute - e non è poco -, mentre il resto è stato un desiderio soffiato sulle candeline: servirebbe una risposta e anche piuttosto presto. Magari oggi stesso: il Napoli ha fretta, ha bisogno di sapere come orientare la ricostruzione e di conseguenza anche tracciare una strada definitiva verso il mercato. Una difesa a tre o a quattro, un sistema piuttosto che un altro fanno la differenza.



E così ieri, a due giorni dalla conquista dell’Europa League e dall’ammissione di una tentazione, Gasp s’è seduto intorno all’ora di pranzo davanti a Percassi, a Zingonia, e ha chiesto garanzie tecniche in vista della Champions e di una stagione piena di impegni. Mezzogiorno e mezzo di fuoco: la conferma dei big a cominciare da Koopmeiners, corteggiato dalla Juve e in Premier; qualche acquisto di spessore per rinforzare la rosa e soprattutto l’impegno a non indebolirla con certe cessioni dolorose. Non è una questione economica, ma di asticelle e sfide. Quelle sì, per citarlo. Percassi ha ascoltato e argomentato di rimando, ma le risposte non hanno convinto del tutto Gasperini. Il tecnico, che per inciso ha un contratto fino al 2025 che l’Atalanta vorrebbe prolungare almeno di un anno, s’è insomma preso la notte. O meglio: allenatore e presidente hanno deciso di aggiornarsi a oggi, sì. Quando ognuno avrà riflettuto sulle reciproche esigenze e richieste, e le risposte potranno essere più certe. Meglio se definitive.