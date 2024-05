Lecce, Gotti: "A Napoli per il tredicesimo posto in classifica"

Il Lecce è già salvo, eppure la gara contro il Napoli , di domenica alle ore 18 allo stadio Maradona, avrà comunque un valore importante in chiave classifica. L'obiettivo lo ha svelato Luca Gotti in conferenza stampa: "L'aspetto della mentalità è fondamentale. Possiamo raggiungere il tredicesimo posto, che riveste aspetti economici e di prestigio , e per questo la società ha sensibilizzato la squadra".

Gotti tra presente e futuro: le sue parole

Gotti ne approfitta per tracciare un bilancio della stagione: "Sapevamo che ci sarebbe stato da lottare fino all'ultimo per le squadre coinvolte. La percezione di farcela per raggiungere il successo finale ci ha portato ad accettare la sfida a testa alta e con coraggio". Tra i temi trattati alla vigilia di Napoli-Lecce, anche quello relativo al futuro del tecnico: "La settimana prossima ci metteremo a discutere per il rinnovo: per me è importante la gara di domani. Prima terminiamo il nostro percorso, poi sarò a disposizione della società per discuterne".