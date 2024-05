Conte al Napoli: cosa manca per l'accordo

NAPOLI - Gian Piero Gasperini ha detto no: resta alla Dea. Ha preferito famiglia e figli-Atalanta alla bellissima donna-Napoli e Aurelio De Laurentiis ha fatto quello che si fa in questi casi: è andato a consolarsi con un amico. Antonio Conte. Da mesi la variabile indipendente dell’operazione panchina. Ha sempre fatto storia a sé, ma è diventato il grande protagonista della storia stessa. All in, tutto su di lui: un’altra prima scelta proprio come Gasp, primissima se consideriamo che il presidente gli aveva offerto panchina e contratto da 8 milioni già in autunno, alla fine della brevissima era Garcia, per salvare la squadra da un naufragio annunciato e puntualmente avvenuto. Miseria e nobiltà, un grande classico: da Totò ad Antonio, dal principe De Curtis al signor Conte. Il presidente e il ds Manna hanno aspettato Gasperini fino alla chiusura definitiva di ieri mattina, ma considerando il suo rapporto con l’Atalanta, e i rischi calcolati da sempre, non hanno mai smesso di pensare a Conte e soprattutto non hanno mai chiuso il canale nonostante la complessità dell’affare, a cominciare dall’accordo economico; soprattutto senza la Champions. Conte, fermo da marzo 2023 dopo la risoluzione con il Tottenham, è molto ben disposto nei confronti del Napoli. L’idea gli piace moltissimo, accetterebbe con entusiasmo perché è convinto dal progetto e dalle ambizioni - la priorità assoluta per lui -, ma c’è ancora distanza sui termini del contratto, sull’ingaggio: considerando anche il suo staff, parliamo di un’operazione da 20 milioni lordi a stagione per tre anni o due più l’opzione sul terzo, senza clausole a favore del club (in stile Sarri e Spalletti, per intenderci). Conte ha un valore e i suoi parametri e li ha messi sul tavolo, esattamente come De Laurentiis: i due hanno voglia di lavorare insieme, si stimano e sono pure amici, ma devono trovare un punto d’incontro.