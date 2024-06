Napoli, ecco quando firma Conte: De Laurentiis è in Italia

Aurelio De Laurentiis è atterrato ieri pomeriggio all’aeroporto di Capodichino, proveniente da Ibiza. Regolarmente ripreso, registrato e mandato in onda su profili e portali: è la vita al tempo dei social. Una rete che durante il weekend ha catturato anche Antonio Conte, futuro leader tecnico del Napoli e in questi giorni comandante della sua barca a spasso per il Mediterraneo: a lui è toccata una foto sul molo di Vibo Marina, in Calabria, in partenza per le Eolie. Il presidente e il tecnico, insomma, si sono concessi un po’ di vacanza prima di accelerare: oggi comincia ufficialmente il conto alla rovescia che culminerà nella firma e nell’annuncio ufficiale di Conte, nuovo allenatore del Napoli. Succederà tra mercoledì e giovedì, giorno prima o giorno dopo, poco importa: la cosa che conta è che succederà tra poco, davvero molto poco.