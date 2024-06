Napoli, parole a sorpresa di Natan e spunta indizio sul futuro

Annata difficile quella del Napoli , l'ultima. Ancor più complessa è stata la stagione di Natan , anni 23, arrivato dal Brasile la scorsa estate per sostituire Kim e quasi mai protagonista in campo. Eppure il difensore ha voglia di ricominciare e lo ha fatto capire sui social: " Fra un po’ si inizierà una nuova stagione, con una nuova storia e, se Dio vuole, con tante conquiste indossando questa maglia con tanta storia". Questa la conclusione di un suo lungo messaggio in un video in cui ha raccontato la sua prima annata italiana.

Natan, il post che stupisce i tifosi

"È finita la mia prima stagione in Europa. Una stagione in cui ho imparato tante cose, ho avuto nuove esperienze e la certeza che sono sulla strada giusta per raggiungere i miei sogni. Vorrei ringraziare la tenerezza del popolo napoletano che sin dall’arrivo mi ha dato tutto il sopporto e incoraggiamento di cui ne avevo bisogno in ogni momento". Natan ha concluso l'anno con 21 presenze di cui 14 in campionato. Ora verrà valutato da Conte che proprio oggi è atterrato a Roma e domani firmerà il contratto col Napoli.