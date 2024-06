Conte carico: "Nella storia rimangono solo quelli che vincono"

Conte e la sconfitta ai rigori con il Brasile

L'avventura della Nazionale si concluse con la sconfitta in finale contro il Brasile ai calci di rigore: "Quando arrivi ad avere queste opportunità devi sapere che potrebbe non capitarti mai più, invece quando si è giovani non ci si pensa. Io pensai abbiamo perso, magari capiterà un’altra volta. Invece, quando giochi finali del genere, con i club o in nazionale, devi sapere che potrebbe essere l’unica della tua vita, e devi essere forte e determinato per far sì che tu possa entrare nella storia perché, parliamoci chiaramente, nella storia ci rimangono le persone che vincono. Quella fu la prima sconfitta pesante, di quelle che bruciano sulla pelle. Il Brasile, come tutte le squadre che vincono, è rimasto nella storia, tanta gente non ricorda il secondo posto dell’Italia".