Capello su Conte e la previsione sullo scudetto. Poi quel paragone tra Kvara e Totti...

“Conte è un allenatore capace, che sa dove condurre la squadra, che ha esperienza internazionale, per cui è l’allenatore giusto nel momento giusto". Fabio Capello benedice il passaggi di Antonio Conte al Napoli. L'ex tecnico di Milan, Roma e Juventus è convinto che l'ex commissario tecnico della Nazionale, sia l'uomo giusto per il rilancio degli azzurri, reduci da una stagione negativa, conclusa con il decimo posto in classifica. "Conte ha già dimostrato di essere un vincente, è favorito dal fatto di focalizzarsi sul campionato non avendo coppe europee. Sarà importante anche avere una buona squadra a disposizione che è la base per arrivare a dei successi", ha dichiarato Capello ai microfoni di Radio Kiss Kiss.