"Ha voluto fortemente Napoli": retroscena su Conte dell'ex allenatore

"Conte ha voluto fortemente Napoli e sa l’entusiasmo che si può provare in questa città". A dirlo è Edy Reja , uno che conosce molto bene la piazza azzurra. Secondo allenatore dell'era De Laurentiis, protagonista della cavalcata dalla Serie C all'Europa, Reja parla dell'arrivo del nuovo allenatore a Kiss Kiss Napoli.

Le parole di Reja sull'arrivo di Conte

"De Laurentiis è stato bravo a convincere Conte, ha fatto un grande colpo, ed anche lo stesso allenatore a livello contrattuale ha accettato alcune condizioni che gli sono state poste. A Napoli tornerà sicuramente ha respirare grandissimo affetto, rispetto all’Inghilterra, e secondo me è arrivato con grandissimo entusiasmo. Lavorare con la settimana tipo senza le coppe è sicuramente molto importante per lui e per mettere in pratica il suo calcio".