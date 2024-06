Conte scatenato, le dieci frasi in conferenza che esaltano i tifosi del Napoli

1) "Io non vendo fumo"

"Meno parliamo e più facciamo e meglio è. Io non vendo fumo, io dico le cose come stanno, tanto per essere chiari".

2) "Chi non vuole restare? Si siede vicino a me"

"Chi non vuole restare e magari rimane demotivato si siede vicino a me, vicino vicino, nel mio staff. Ci parlo e gli spiego un po' di cose"

3) "Il Napoli deve essere una meta"

"Mi auguro che in questo mio percorso di tre o più anni il Napoli non sia più vista come una squadra di passaggio ma come una meta"

4) La risposta di fuoco a Ibra

"Rispetto tutti, io mi considero un manager. Voglio avere voce in capitolo, magari da qualche altra parte questa cosa poteva dare fastidio..."

5) Il sacrificio e la fatica

"Oggi si lavora forse un terzo rispetto a quando facevo il calciatore io. Ma a me la fatica piace perché è solo attraverso la fatica che conosci te stesso, i tuoi limiti e impari a reggere la pressione"