Napoli, i convocati di Conte per il ritiro di Dimaro: la lista completa

Inizia una nuova stagione per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di ripartire dalle idee e dalla mentalità di Antonio Conte, che ha già conquistato il popolo partenopeo. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, gli azzurri rilanciano, affidandosi al manager salentino, che potrà lavorare senza impegni in campo internazionale. Si parte da Dimaro Folgarida, in Trentino, poi ci si sposterà in Abruzzo a Castel di Sangro. Ecco l'elenco completo dei convocati del Napoli.