Conte e il coro dei tifosi del Napoli contro la Juve: lui reagisce così

DIMARO - Il Napoli di Antonio Conte si presenta . Dopo la festa andata in scena ieri (giovedì 18 luglio) con lo staff tecnico al completo, questa sera (venerdì 19 luglio) la squadra azzurra è salita sul palco di Piazza Madonna della Pace, a Dimaro , per salutare i tifosi, interagire con i giornalisti e inaugurare così la stagione 2024/2025 . Un appuntamento diventato ormai una tradizione per i tifosi del Napoli che, spinti dal solito contagioso entusiasmo, hanno salutato la squadra intonando alcuni cori contro gli acerrimi rivali della Juventus , scatenando al contempo la reazione del neo tecnico, ex capitano dei bianconeri .

Napoli, Conte: "Cori anti-Juve? Devo dare un esempio positivo. Non chiedetemi..."

All'arrivo di Antonio Conte sul palco, i tifosi azzurri presenti lo hanno 'stuzzicato' intonando il coro “Chi non salta juventino è!”. Il tecnico azzurro, sorridendo, non ha saltato spiegando poi la scelta. "Nel calcio come nella vita ci vuole rispetto ed è giusto che voi da tifosi supportiate la vostra squadra", la sottolineatura di Conte che poi ha aggiunto: "Non mi chiedete cose che non farò, ma non una singola squadra ma anche per le altre. Noi allenatori dobbiamo dare un esempio positivo. Oggi avete sul palco il primo tifoso del Napoli", la chiosa dell'ex allenatore, tra le altre, di Juve e Inter.