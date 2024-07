Retroscena Napoli: c'è un video che spoilera il numero di maglia di Buongiorno

Buongiorno al Napoli avrà il numero 4? Il dettaglio svelato da FC25

Tra i vicoli del capoluogo campano, le immagini di una passione autentica. Le voci di generazioni innamorate della propria squadra del cuore. Ad intervallare il girato con i tifosi e il rapper partenopeo alcuni frame per permettere agli appassionati del celebre videogioco della EA Sports di capire cosa ci sarà ad attenderli. Tra gli estratti da FC25 non è passato inosservato un dettaglio: è stato infatti svelato il numero di maglia del neo-acquisto Alessandro Buongiorno. Un particolare venuto fuori nel momento in cui il Buongiorno ditigale, intento a chiudere in scivolata su un giocatore, manco a dirlo della Juve, ha offerto "a favore di camera" la sua schiena virtuale.