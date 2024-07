Napoli-Egnatia: quando si gioca, orario, formazioni e dove vederla in tv

È il giorno della terza uscita del Napoli di Antonio Conte . Gli azzurri sono pronti a sfidare gli albanesi dell' Egnatia al "Teofilo Partini" di Castel di Sangro . In attesa di novità dal mercato è tempo di tornare in campo dopo i successi contro l' Anaune (4-0) e il Mantova (3-0) .

Napoli-Egnatia, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 20 al "Teofilio Patini" di Castel di Sangro, dove la squadra di Edlir Tetova farà da sparring partner a Di Lorenzo e compagni.

Dove vedere Napoli-Egnatia in diretta tv

Napoli-Egnatia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva tv su OneFootball, che ha acquistato i diritti delle amichevoli azzurre di quest'estate: il costo è di 6 euro o in alternativa di 14,99 euro per tutte le partite all'interno del Summer Pass.

Dove vedere Napoli-Egnatia in streaming

Napoli-Egnatia sarà visibile live in streaming solo su OneFootball. L'app di OneFootball è disponibile e scaricabile anche sulle moderne smart tv. Potrete seguire la partita in diretta anche in diretta testuale sul Corriere dello Sport - Stadio.