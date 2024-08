Brescianini, Angelozzi spiega perché non è andato al Napoli: le sue parole

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha parlato del "caso" Brescianini in conferenza stampa: "Stavamo lavorando per trasferire Brescianini al Napoli e avevamo già dato l'autorizzazione per le visite mediche. Tuttavia, alcuni malintesi tra noi direttori hanno complicato la situazione, portandoci alla decisione di far tornare Brescianini a casa".