Napoli, le pagelle dopo il ko di Verona: si salvano solo Meret e Anguissa

Conte (all.) 4,5

Ha ereditato un gruppo decostruito, fragilissimo, con falle fisiologiche e altre create da storie come quella di Osimhen: senza centravanti e alternative al centro, non può rimettere in piedi il Napoli. L’uscita di Kvara è un macigno in coda a un primo tempo in controllo. Tornava in Italia dopo 3 anni e 87 giorni: si riscatterà presto, c’è da scommetterci.

Meret 6

Solo contro tutti. E una bella parata su Mosquera.

Di Lorenzo 5

Da marcatore destro soffre la disorganizzazione collettiva. E non riesce a spingere come potrebbe: per consegne e per il tema della partita.

Rrahmani 4,5

Infilato sul bis del Verona: scivola e sono dolori. Più o meno per tutto il secondo tempo.

Juan Jesus 4,5

Livramento lo polverizza letteralmente sull’1-0. E comincia il naufragio.

Ngonge (dal 34’ st) sv

Primo ritorno da ex al Bentegodi.

Mazzocchi 4,5

Perde il duello con Lazovic e infila una collezione di errori tecnici ingigantiti dalla debacle. Mai in discussione l’impegno e la corsa, ma non incide mai.

Anguissa 6

È ancora indietro, ma almeno ci prova: 4 tiri, con una traversa e un’imbucata di testa che finisce di poco alta. L’attaccante più pericoloso è lui.

Lobotka 5

Anche lui fa fatica contro Duda e soci. Non trova spazi, non respira aria per ossigenare cervello e idee. Nel primo tempo, però, sfiora il gol da fuori con il piattone.

Spinazzola 4,5

Non infastidisce mai Tchatchoua e finisce nel frullatore creato con Kastanos. In grande sofferenza fisica, stavolta.

Olivera (dal 6’ st) 4,5

Entra sull’1-0. Ed entra molto male: responsabilità sul bis e sul tris di Mosquera.

Politano 5

Un po’ di verve a tratti. Punta Frese e Lazovic, ma saltarli è un’altra storia. Si perde nel traffico quando viene a giocare dentro.

Kvaratskhelia 5,5

Mettiamola così: finché resta in campo è quello che almeno dà l’idea di poter brillare da un momento all’altro. Tchatchoua lo mura, ma era già in sofferenza.

Raspadori (dal 49’ pt) 4,5

Un tentativo in rovesciata, un tiro svirgolato e poco più. In linea con lo spartito del secondo tempo.

Simeone 4,5

Non un tiro, non un pericolo. Serataccia da ex.

Cheddira (dal 34’ st) sv