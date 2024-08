Pagelle Napoli-Bologna: Di Lorenzo è tornato il Capitano

Italiano (all.) 5

Non è ancora il suo Bologna ma in certi momenti nella prima parte quanto meno gli assomiglia, la verità è che i suoi uomini devono essere più decisi e più «cattivi» nelle due aree di rigore. Male nel secondo, anche se alla fine lo 0-3 è molto pesante. Troppo.



Skorupski 5

Sempre attento, sempre sveglio, come quando Kvara gli si presenta davanti, non può niente sul gol di Di Lorenzo. Nel secondo non è di sicuro impeccabile.

Posch 5

Se la vede contro Kvara che lo punta in continuazione, e va sottolineato come tutto sommato almeno nel primo tempo si faccia rispettare.

Beukema 5

Deve restare sempre con le antenne dritte, correndo il rischio che Raspadori lo porti in giro per il campo. Nel secondo tempo devia la conclusione del 2-0 di Kvara.

Erlic sv

Si fa male, stringe i denti ma al minuto 17 deve arrendersi.

Lucumi (18’ pt) 5

Rientrato in gruppo solo a inizio settimana dopo un serio guaio muscolare, deve anticipare il suo rientro, pur non essendo a posto.

Lykogiannis 5

Preferito di nuovo a Miranda, ha il compito di marcare Politano: a tratti lo soffre, nella fase di possesso palla non incide.

Miranda (18’ st) 5,5

Non sempre è propositivo.