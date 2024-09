Neres shock, rapina dopo Napoli-Parma: pistola puntata, rubato l’orologio

NAPOLI - Bruttissima avventura per David Neres e sua moglie Kira Winona dopo la partita con il Parma. Il van a bordo del quale viaggiavano verso l’Hotel Parker’s dopo la partita è stato preso di mira da due malviventi a bordo di un motociclo non lontano dallo stadio Maradona: i delinquenti si sono avvicinati, hanno rotto i finestrini con il calcio di una pistola e hanno rapinato la coppia puntando l’arma. A Neres è stato rubato un prezioso orologio di lusso. Dopo la disavventura, i due sono stati accompagnati in hotel. Poco dopo, la moglie di David ha pubblicato un post su Instagram scusandosi con i tifosi che hanno atteso invano il marito per una foto o un autografo, spiegando l’accaduto.