Napoli, le pagelle: Lukaku brilla, Kvaratskhelia vola e Meret è insuperabile

Napoli

Conte (all.) 7,5

Tre vittorie consecutive come non accadeva da gennaio 2023. E la certezza che il Napoli è sempre più una squadra: tosta, organizzata, glaciale, spietata. L’ingresso di Lukaku ha migliorato la concretezza. E quando arriva la fatica può contare su cambi del calibro di Neres, McTominay e Gilmour.